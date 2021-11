"Ich hatte letzte Woche eine tolle Woche und habe das Spiel gegen John (Higgins, Anm. d. Red.) sehr genossen. Ich war gerne in Milton Keynes, bin gerne gelaufen und habe natürlich auch gerne gespielt", sagte Ronnie O'Sullivan im Gespräch mit Eurosport Großbritannien vor dem Champion of Champions in Bolton.

Bei den English Open war O'Sullivan bis ins Halbfinale vorgestoßen, musste sich dann dort jedoch John Higgins im Decider 5:6 geschlagen geben.

Beim Champion of Champions kommt es am Donnerstagabend nun im Gruppenfinale der dritten Gruppe zu einer Neuauflage, nachdem beide ihre erste Partie gewonnen haben.

O'Sullivan hat beim Champion of Champions, an dem nur Profiturnier-Sieger aus den vergangenen zwölf Monaten und die besten der Weltranglistenliste teilnehmen, die Chance, seinen vierten Titel zu holen und einen Rekord aufzustellen.

O'Sullivan lobt das Champion of Champions: "Eine tolle Sache"

Die Lust darauf scheint jedenfalls groß zu sein. "Wenn jede Veranstaltung so wäre, wäre das eine tolle Sache. 16 oder 32 Spieler, ein schöner Veranstaltungsort und eine nette, entspannte Umgebung", lobte er im Vorfeld die Veranstaltung.

Wahnsinns-Decider: O'Sullivan und Higgins kämpfen um Finaleinzug

Zudem gab er sich zuversichtlich: "Ich habe eine sehr, sehr gute Bilanz bei diesem Turnier und bin froh, dass ich dabei bin."

In den vergangenen beiden Jahren verlief es für den Triple-Crown-Rekordsieger allerdings nicht ganz so erfolgreich. 2019 war im Halbfinale Schluss, 2020 schaffte er es nicht mal unter die Top vier. Dennoch glaubt O'Sullivan an seine Chance: "Ich habe in den letzten Jahren nicht so gut abgeschnitten, aber wer weiß? Vielleicht kann ich dieses Jahr Feuer fangen."

Und selbst wenn er diesen Rekord nicht holen sollte, wird das seiner Liebe zum Snooker keinen Abbruch tun. Denn wie er Eurosport erzählte, hat er nicht nur Spaß beim Spielen, sondern auch wenn er sich die Konkurrenz im TV anschaut.

O'Sullivan: "Liebe es zu sehen, was die anderen Jungs machen"

"Manchmal ziehe ich es vor, als Experte auf dem Sofa zu sitzen und Snooker zu schauen", sagte O'Sullivan und erzählte weiter: "Selbst wenn ich nicht an einem Turnier teilnehme, hole ich mir meinen Tee und setze mich auf das Sofa, um es mit meinen Freunden anzuschauen."

Und damit er auch ja keine Partie verpasst, wird auch gleich die ganze Tagesplanung nach dem Spielplan ausgerichtet. "Ich sage dann zu ihnen: 'Hört mal, diese Woche läuft das Snooker, also machen wir unsere Fitnessübungen, aber um 13:00 Uhr läuft das Snooker und um 19:00 Uhr beginnt die Abendveranstaltung. Ich will das sehen'", erklärte der 45-Jährige.

"Wir trainieren morgens im Fitnessstudio und beim Laufen, aber ich schaue mir das immer gerne an. Ich liebe es zu sehen, was die anderen Jungs so machen. Es ist großartig", so O'Sullivan.

