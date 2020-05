Um in Zeiten der Corona-Epidemie Top-Snooker anbieten zu können, hat Matchroom Sport ein neues Event kreiert: die Championship League. Doch so ganz neu ist dieses Turnier nicht. Die Championship League wurde erstmals 2008 ausgetragen. Die letzte Ausgabe hatte im März Scott Donaldson gewonnen. Das Format jetzt ist aber ein anderes als bei den vorherigen Ausgaben.

Alle 128 Maintour-Profis konnten für die Championship League melden. Die 64 Besten aus der Weltrangliste gehen nun in Milton Keynes an den Start.

Modus und Qualifikation

Die erste Runde bestreiten die 64 Teilnehmer in 16 Gruppen mit je vier Spielern. In jeder Gruppe spielt jeder gegen jeden. Die jeweiligen Sieger der Gruppen qualifizieren sich für die zweite Runde, die sogenannten Siegergruppen.

Die 16 Gruppensieger aus Runde eins bilden weitere vier Vierergruppen nach dem gleichen Muster wie in der ersten Runde.

Die vier Gewinner der Siegergruppen aus Runde zwei bilden dann die Finalgruppe, in der wieder jeder gegen jeden spielt. Der Gewinner der Finalgruppe ist dann der Gesamtsieger der Championship League und erhält 30.000,- Pfund (4.000,- für den Gruppensieg in der ersten Runde, 6.000,- für die zweite Runde und 20.000,- für den Sieg in der Finalgruppe).

Distanzen

Alle Matches werden über "best of 4" gespielt. Beim Stand von 3:0 wird der vierte Frame nicht mehr gespielt.

In den Gruppen bekommen die Spieler für einen Matchgewinn drei Punkte, bei einem Unentschieden bekommt jeder Spieler einen Punkt.

Preisgeld

Erstrunden-Gruppen

Sieger: £ 4.000

2. Platz: £ 2.000

3. Platz: £ 1.500

4. Platz: £ 1.000

Siegergruppen

Sieger: £ 6.000

2. Platz: £ 2.500

3. Platz: £ 2.000

4. Platz: £ 1.500

Final-Gruppe

Sieger: £ 20.000

2. Platz: £ 8.000

3. Platz: £ 4.000

4. Platz: £ 2.000

Gesamtpreisgeld: £ 218.000

