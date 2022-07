Dass Luca Brecel ein Riesentalent ist war schon offensichtlich, als er noch ein Jugendlicher war. Auch auf der Maintour deutete er immer wieder sein ungeheures Potential an. Achtungserfolge stellten sich früh ein. Aber das alleine reicht natürlich nicht, um sich in der absoluten Weltspitze festzusetzen. Auch sein Premierensieg bei der China Championship 2017 war noch nicht die Initialzündung für den endgültigen Durchbruch.

Etwas mehr als vier Jahre musste er dann warten, ehe er wieder eine Trophäe überreicht bekam. Eine erfolgreiche Phase folgte dann am Ende des Jahres 2021, als er das Viertelfinale bei den English Open erreichte, das Endspiel der UK Championship und dann schließlich den Titel bei den Scottish Open holte.

Ad

Der Jahreswechsel führte dann aber wieder zu einem Bruch. Mal abgesehen von der Halbfinal-Teilnahme bei der Tour Championship schaffte er kein nennenswertes Ergebnis mehr. Bei der Weltmeisterschaft scheiterte er schon in der ersten Runde an Noppon Saengkham. Bei den neuen Events, die er in der ersten Jahreshälfte 2022 spielte, gab es drei Auftaktniederlagen.

Snooker Kalb-Blog: World Mixed Doubles vor Premiere - Innovation und Chance zugleich 30/06/2022 UM 12:09

Da zeigte sich wieder einmal: Beständig bei Luca Brecel ist vor allem seine Unbeständigkeit. Das hatte sich auch gezeigt, als er erstmals die Top 16 der Rangliste erreicht hatte und danach aber wieder beinahe auf Platz 40 abrutschte. Da muss er dringend dran arbeiten, und das weiß er sicherlich auch. Aber was ist der Schlüssel?

Kein Geheimrezept für Brecel

Ein Geheimrezept gibt es da sicherlich nicht. Natürlich: Die meisten Profis können nur davon träumen, drei Titel in ihrer Karriere zu holten. Aber das kann nicht der Anspruch von einem sein, der ein solches Potential hat wie Luca Brecel. Gute Spieler gewinnen ab und an einmal einen Titel. Sehr gute Spieler gewinnen regelmäßig Titel, sind vor allem regelmäßiger Gast in den späteren Runden der Turniere. Das ist der Kreis, in den Luca Brecel vorstoßen will und kann.

Letztendlich hilft da nur eines: Arbeit, Arbeit und noch einmal Arbeit. Natürlich muss da auch noch ein perfektes Umfeld hinzukommen. Man muss Luca Brecel natürlich auch zugutehalten, dass er seinen Lebens-Mittelpunkt in Belgien hat. Das macht es nicht einfacher. Aber eines steht fest: Ein konstant erfolgreicher Luca Brecel wäre eine ungeheure Bereicherung für die Snooker-Welt, und das aus vielen Gründen.

Was mir auch noch auffiel bei der Championship League: Fünf der acht Spieler in der finalen Gruppenphase kamen aus China. Dass als Indiz dafür zu werten, dass die chinesischen Spieler unmittelbar vor der Machtübernahme im Snooker stehen, halte ich aber für überzogen und verfrüht. Das kann durchaus irgendwann mal passieren, aber wenn dauert das noch einige Jahre. Mir drängt sich da ein anderer Verdacht auf: Ich nehme an, dass die chinesischen Spieler über den Sommer einfach fleißiger waren als viele Konkurrenten und daher eine so gute Frühform haben.

Herzliche Grüße

Ihr / Euer Rolf Kalb

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: O'Sullivan, Trump & Selby: Kracherfeld beim European Masters am Start

Ausrufezeichen in der Quali: Vafaei gelingt Maximum Break

Snooker Countdown zur Snooker-Saison - diese Unwägbarkeiten bleiben 24/06/2022 UM 14:09