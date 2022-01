Das Ende im Duell zwischen Neil Robertson und Mark Williams hätte dramatischer nicht sein können. Unter anderem mithilfe eines Flukes war Williams im letzten Frame mit 67:21 in Führung gegangen; Robertson brauchte zwei Snooker. Irgendwann lagen die letzte Rote und Schwarz direkt vor der Ecktasche, aber Williams schaffte es immer wieder, Schwarz nicht zu lochen. Trotzdem provozierte Robertson zwei Fouls und räumte dann alle Farben ab. Erleichterung und Erschöpfung waren die ersten Reaktionen des Australiers.

Robertson schien zwischenzeitlich mehrfach auf der Verliererstraße zu sein, obwohl er brillant mit einer 102 in das Match gestartet war. Die nächsten beiden Frames holte sich aber Williams. Der vierte Durchgang war dann ein Schlüsselframe. Der Australier führte schon mit 53:0, als er Pink auf die Ecke verschoss. Mit einer Clearance von 60 Punkten holte Williams doch noch das 3:1. Den Fehler hatte Robertson auch nach der Pause noch nicht überwunden, als Williams seine Führung auf 4:1 ausbaute.

Ad

Dann aber fing sich Robertson wieder und holte mit einem Top-Break von 83 Punkten die nächsten beiden Frames. Williams hatte Glück im achten Frame, als er aus einem Fluke eine 91 zum 5:3 machte. Robertson aber reagierte nervenstark: Mit Breaks von 95 und 119 Punkten erzwang er den Decider, nach dem er dann die Tränen nicht zurückhalten konnte.

Snooker Robertson gewinnt Decider-Krimi und steht im Finale VOR 4 STUNDEN

Barry Hawkins und Judd Trump hatten sich die ersten vier Frames geteilt. Trump hatte seine Frames dabei klar gewonnen, während Hawkins sich jeweils auf Schwarz und Pink durchsetzte. Nach dem Interval ging Hawkins dann aber mit 4:2 in Führung. Im sechsten Frame hatte Trump nach einem Foul Hawkins die Ablage übernehmen lassen; prompt machte „The Hawk“ eine 124 daraus.

Trump bewies in dieser Situation aber Matchhärte. Drei Frames in Folge gewann er zum 5:4 und spielte dabei schwierigste Breaks. Doch zum Sieg reichte das nicht. In den letzten beiden Frames ließ Hawkins seinen Gegner nicht mehr ins Spiel kommen. Trump machte keinen einzigen Punkt in diesen beiden Durchgängen. Hawkins steht damit zum zweiten Mal nach 2016 im Masters-Finale.

Snooker 119er-Clearance! Robertson erzwingt Decider gegen Williams VOR 5 STUNDEN