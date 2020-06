Dynamite besiegt Warrior: Ryan Day setzt sich gegen Kyren Wilson durch

Ryan Day at The Crucible

Sie hatten sich das Beste bis zum Schluss aufgehoben: Mit einem tollen Finish sicherte sich Ryan Day gegen Kyren Wilson den Sieg in der Gruppe zwölf bei der Championship League. Alles hing am letzten Frame, in dem Day unter Druck mit einem Break von 86 Punkten das Weiterkommen perfekt machte. Auch in Gruppe vier gab es ein Finale: Harvey Chandler setzte sich da mit 3:1 gegen Sam Baird durch.

Ryan Day und Kyren Wilson hatten vor ihrem entscheidenden Match beide 2:2 gegen Chen Feilong gespielt und Alfie Burden mit 3:0 geschlagen. Bei einem Unentschieden im abschließenden Gruppenspiel der beiden hätte also wie am Tag zuvor bei Luca Brecel das höchste Break entschieden. Den besseren Start erwischte Day. Als Wilson eine Rote auf die Mitte verschoss machte Day eine 91 zum 1:0; die 91 war gleichzeitig das höchste Break der beiden. Im zweiten Frame vermasselte Wilson den Anstoß und verschoss später noch einmal eine Rote. Day nutzte diese Fehler zu Breaks von 55 und 23 Punkten zum 2:0. Wilson stand also mit dem Rücken zur Wand.

Die Reaktion von Kyren Wilson aber zeigte, dass er seinen Spitznamen „Warrior“ (Krieger) zurecht trägt. Im dritten Frame spielte er ein phantastisches Break von 111 Punkten. Damit hatte er nicht nur auf 1:2 verkürzt, sondern er hatte nun auch das höhere Break. Somit war klar: Der Sieger des letzten Frames steht in der zweiten Runde. In diesem vierten Durchgang vergab jeder der beiden seine erste Chance, aber dann lochte Ryan Day eine lange Rote mit Stellung auf Schwarz und machte daraus die entscheidenden 86 Punkte in Folge.

In der Gruppe 4 mussten sich die favorisierten Joe Perry und Mark King überraschend mit Platz drei und vier begnügen. Die Gruppensieg machten im abschließenden Duell die Außenseiter Harvey Chandler durch ein 3:1 über Sam Baird perfekt. Vorentscheidend war Chandlers Century von 101 Punkten im dritten Frame zum 2:1.

