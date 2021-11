Das Finale zwischen Neil Robertson und John Higgins war geprägt durch gänzlich unterschiedliche Phasen. Der erste Session gehörte eindeutig dem Australier, während Higgins manchmal etwas zerfahren wirkte. Robertson war mit 2:0 in Führung gegangen. Dass Higgins mit einem Top-Break von 90 Punkten zum Interval das 2:2 schaffte war schmeichelhaft.

Nach der Pause drehte Robertson dann aber mit einer Total Clearance von 140 Punkten auf und erhöhte anschließend auf 4:2. Zwar konnte Higgins in einem zerfahrenen siebten Frame noch einmal verkürzen, aber mit einer 123 zum 5:3 beendete Robertson den Nachmittag.

Am Abend war dann jedoch zunächst John Higgins der Dominator. Neil Robertson fand nicht in sein Spiel und agierte zu grüblerisch. So holte der Schotte alle vier Frames vor dem Interval und machte aus dem 3:5 ein 7:5. Zwar verkürzte Robertson nach dem Interval dank einer 80, aber Higgins holte mit einer 55 das 8:6 und hielt alle Trümpfe in der Hand.

Aber wie schon in Belfast vor drei Wochen sollte es anders kommen. Robertson hatte sein aggressives Spiel wieder entdeckt und dominierte die nächsten Frames gegen einen John Higgins, der nunmehr zurückhaltend wirkte. Eine 52 verhalt Robertson zum 7:8 und mit einer 120, seinem 799. Century-Break insgesamt, erzwang er den Entscheidungsframe. In diesem Decider lochte Higgins eine sehr schwere Rote und bekam so seine Chance, doch nach nur 22 Punkten verschoss er zu dünn. Mit einer 65 machte Robertson den Sieg perfekt.

