Snooker

English Open: Jimmy White schmeißt Hilfsqueue nach Fehler weg

Der Brite Jimmy White hat sich zum Auftakt der English Open in einen Fauxpas geleistet. Der 58-Jährige verfehlt im zweiten Frame seiner Erstrundenpartie gegen Michael Holt Grün und lässt seinen Frust am Hilfsqueue aus, das er in hohem Bogen auf den Boden wirft.

