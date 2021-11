Snooker

English Open: Neil Robertson dreht Rücktsand gegen John Higgins und gewinnt 21. Titel

Neil Robertson dreht im Finale der English Open einen 6:8-Rückstand gegen John Higgins noch in ein 9:8 und macht so seinen 21. Titel bei Weltranglistenturnieren perfekt. Den Frameball versenkt er gekonnt in die Mitteltasche. Die entscheidende Phase des Matches im Video.

00:03:24, vor 2 Stunden