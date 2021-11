Snooker

English Open: Ronnie O'Sullivan befreit sich mit brillantem Bogenball aus dem Snooker

Bei den English Open hat der Weltranglistendritte Ronnie O'Sullivan einen sensationellen Befreiungsschlag in Form eines Bogenballs gezeigt. Im Spiel gegen den Engländer Anthony Hamilton lag der Ball von O'Sullivan zwischen Braun und Blau so, dass er auf geradem Weg Rot nicht erreichen kann. Also packte er einen Bogenball aus und platzierte den Ball perfekt hinter der Roten.

00:00:26, vor 39 Minuten