Snooker

English Open - Luca Brecel schmeißt Belfast-Champion Mark Allen raus: "Ein großer Sieg!"

Der Belgier Luca Brecel hat am ersten Tag der English Open in Milton Keynes für eine Überraschung gesorgt und den Northern-Ireland-Open-Sieger Mark Allen 4:1 besiegt. Damit qualifizierte sich Brecel für die erste Hauptrunde. Für Allen ist das zweite Turnier der Home Nations Series dagegen schon vorbei, bevor es so richtig begonnen hat. Der entscheidende Frame im Video.

00:02:53, vor einer Stunde