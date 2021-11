Snooker

English Open - Ronnie O'Sullivan packt seine ganze Klasse aus: "Da muss er ganz schön tricksen"

Was für ein fantastischer Ball von Ronnie O'Sullivan: Der sechsmalige Weltmeister liegt in seiner Qualifikationspartie bei den English Open gegen David Lilley auf Siegkurs, hat aber wenig Winkel auf Blau, was ihm eine mögliche Stellung auf eine Rote ziemlich erschwert. Doch mit seiner ganzen Klasse und mithilfe der Bande löst "The Rocket" diese Situation auf beeindruckende Weise.

00:00:14, vor einer Stunde