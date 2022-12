Die English Open sind in dieser Saison das dritte Turnier der Home Nations Series, die es seit 2016 gibt.

Die Liste der Sieger liest sich wie das Who is Who des Snooker: Liang Wenbo, Ronnie O’Sullivan, Stuart Bingham, Mark Selby, Judd Trump und Neil Robertson haben bisher die Steve Davis Trophy gewonnen.

Interessante Daten und Fakten zum Turnier gibt es hier

Der Spiel- und Sendeplan der English Open im Überblick.

English Open 2022: TV-Sendezeiten

(Eurosport Deutschland, nur Erstausstrahlungen)

In dieser Saison gibt es eine Neuerung bei Eurosport Deutschland: Alle Sessions, die auf einem der linearen Eurosport-Sender übertragen werden, laufen live und komplett auch auf Discovery+ mit deutschem Kommentar - werbefrei und mit zusätzlichen Inhalten. Selbst wenn linear nicht von Anfang an live übertragen wird gibt es die komplette Session auf Discovery+. Hier geht es direkt zu Discovery+

Montag, den 12. Dezember 2022: 13:45 - 18:00 E1 live

Montag, den 12. Dezember 2022: 19:45 - 23:55 E1 live

Dienstag, den 13. Dezember 2022: 13:45 - 18:00 E1 live

Dienstag, den 13. Dezember 2022: 19:45 - 23:55 E1 live

Mittwoch, den 14. Dezember 2022: 13:45 - 18:00 E1 live

Mittwoch, den 14. Dezember 2022: 19:45 - 23:55 E1 live

Donnerstag, den 15. Dezember 2022: 13:45 - 15:30 E2 live

Donnerstag, den 15. Dezember 2022: 15:30 - 18:00 E1 live

Donnerstag, den 15. Dezember 2022: 19:45 - 00:00 E1 live

Freitag, den 16. Dezember 2022: 12:45 - 16:45 E2 live

Freitag, den 16. Dezember 2022: 16:45 - 18:45 E1 live

Freitag, den 16. Dezember 2022: 19:45 - 23:00 E1 live

Samstag, den 17. Dezember 2022: 13:45 - 17:30 E2 live

Samstag, den 17. Dezember 2022: 19:45 - 23:30 E1 live

(Discovery+ ab 14:00 Uhr) Sonntag, den 18. Dezember 2022: 15:00 - 17:00 E1 live

Sonntag, den 18. Dezember 2022: 19:45 - 23:00 E1 live

English Open 2022: Spielplan, Paarungen und Ansetzungen

(alle Zeiten MEZ)

Derr Spielplan wird aktualisiert und ergänzt, sobald die World Snooker Tour die weiteren Ansetzungen bekanntgibt.

Montag, 12. Dezember (Vorqualifikation, letzte 128, letzte 64; best of 7)

11:00 Uhr:

Mark Selby - Noppon Saengkham

Zhao Xintong - Allan Taylor

Barry Hawkins - Rod Lawler

Yan Bingtao - Ashley Hugill

14:00 Uhr:

Neil Robertson - Andrew Pagett

John Higgins - Gerard Greene

Marco Fu - Lewis Ullah

Callum Beresford - Ryan Thomerson

anschließend:

Judd Trump - Jackson Page

Shaun Murphy - Anthony Hamilton

Luca Brecel - Mark Joyce

Jack Lisowski - Sean O'Sullivan

20:00 Uhr:

Ronnie O'Sullivan - Ben Mertens

Mark Allen - Mitchell Mann

Stuart Bingham - Thepchaiya Un-Nooh

Ricky Walden - Liam Highfield

anschließend:

Kyren Wilson - Reanne Evans

Mark Williams - Matthew Stevens

Ryan Day - Asjad Iqbal

Ken Doherty - Jamie Jones

Dienstag, 13. Dezember (Letzte 128, letzte 64; best of 7):

11:00 Uhr: 4 Matches

14:00 Uhr: 4 Matches

anschließend : 4 Matches

20:00 Uhr: 4 Matches

anschließend: 4 Matches

Mittwoch, 14. Dezember (letzte 64 & letzte 32, best of 7):

11:00 Uhr (letzte 64): 4 Matches

14:00 Uhr (letzte 64, letzte 32): 4 Matches

anschließend(letzte 64): 2 Matches

20:00 Uhr (letzte 32): 4 Matches

anschließend (letzte 32): 4 Matches

Donnerstag, 15. Dezember (letzte 32 & Achtelfinale, best of 7):

14:00 Uhr (letzte 32): 4 Matches

anschließend (letzte 32): 4 Matches

20:00 Uhr (Achtelfinale): 4 Matches

anschließend (Achtelfinale): 4 Matches

Freitag, 16. Dezember (Viertelfinale, best of 9):

13:00 Uhr: Viertelfinale

anschließend: Viertelfinale

20:00 Uhr: 2 Viertelfinals (parallel)

Samstag, 17. Dezember (Halbfinale, best of 11):

14:00 Uhr & 20:00 Uhr: je 1 Halbfinale

Sonntag, 18. Dezember (Finale, best of 17):

14:00 Uhr (8 Frames) & 20:00 Uhr (max. 9 Frames)

English Open 2022: Ergebnisse

Hier folgen während des Events alle Ergebnisse.

Qualifikation

Lei Peifan - Chris Wakelin 4:1

Tom Ford - Elliot Slessor 1:4

Chang Bingyu - Fergal O'Brien 4:0

Lukas Kleckers - Hammad Miah 0:4

Ricky Walden - Bai Langning 4:1

Aaron Hill - Liam Highfield 3:4

Oliver Brown - Muhammad Asif 2:4

Jamie O'Neill - Louis Heathcote 2:4

Dominic Dale - Zak Surety 4:2

David Lilley - Mark King 3:4

Robert Milkins - Duane Jones 4:1

Si Jiahui - Julien Lerclercq 0:4

Stuart Carrington - Jak Jones 4:2

Ali Carter - Adam Duffy 4:1

Chen Zifan - Mink Nutcharut 4:3

Michael White - Michael Judge 4:0

Anthony McGill - David Grace 4:3

Graeme Dott - Sam Craigie 3:4

Anton Kazakov - Wu Yize 1:4

Joe Perry - Cao Yupeng 1:4

Jenson Kendrick - Joe O'Connor 2:4

Craig Steadman - Himanshu Jain 4:0

Lu Ning - James Cahill 4:2

Fraser Patrick - Jimmy White 4:0

Tian Pengfei - Peng Yisong 4:1

David Gilbert - Mohamed Ibrahim 4:2

Rebecca Kenna - Yuan Sijun 0:4

Xiao Guodong - Mark Davis 2:4

Jordan Brown - Scott Donaldson 2:4

Dean Young - Oliver Lines 0:4

Ken Doherty - Robbie Williams 4:1

Jamie Jones - Alfie Burden 4:2

Jamie Clarke - Ben Woollaston 3:4

Andres Petrov - Victor Sarkis 4:3

Stephen Maguire - Zhang Anda 0:4

John Astley - Ng On Yee 4:0

Dylan Emery - Liam Hang 4:0

Zhou Yuelong - Xu Si 2:4

Ding Junhui - Ian Burns 4:0

Pang Junxu - Barry Pinches 4:0

Hossein Vafaei - Zhang Jiankang 4:2

Fan Zhengyi - Andy Hicks 4:1

Andy Lee - Martin Gould 2:4

Gary Wilson - Lu Haotian 4:1

Dechawat Poomjaeng - Alex Ursenbacher 4:3

Vor-Qualifikation

Ian Burns - Sanderson Lam 4:2

English Open 2022: Discovery +

Bei Discovery+ werden alle Matches von den English Open live gestreamt. Bei Übertragungen auf den linearen Eurosport-Sendern gibt es die Matches auch bei Discovery+ mit deutschem Kommentar, werbefrei und mit zusätzlichen Inhalten. Selbstverständlich können bei Discovery+ auch die Programme von Eurosport 1 und Eurosport 2 geschaut werden. Direkt zu Discovery+ geht es hier

