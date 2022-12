Snooker

English Open: Mark Selby mit Century zum Sieg gegen Noppona Saengkhama zum Auftakt in Brentwood

Bein den English Open hat Mark Selby mit einem Century den Sieg gegen Noppona Saengkhama zum Auftakt in Brentwood perfekt gemacht. Im entscheidenden siebten Frame gelang ihm ein 128er-Break und so der Einzug in die zweite Runde.

00:01:40, vor einer Stunde