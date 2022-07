Ein so starkes Starterfeld ist gerade beim ersten echten Turnier der Saison keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Nach der langen Sommerpause wissen gerade die Top-Spieler nicht wirklich, wo sie stehen. Da ist halt noch viel Rost im Kopf und in den Gelenken. Manche mögen auch zu spät wieder ins Training eingestiegen sein. So kommt es, dass gerade zu Saisonbeginn Top-Spieler überraschend häufig straucheln.

Beim European Masters in Fürth ist das aber zum Glück nicht der Fall; für die Fans in der Stadthalle natürlich eine sehr gute Nachricht. Sie bekommen die Creme de la Creme zu sehen. Fan Zhengyi, der als Titelverteidiger die Setzliste anführt, Ronnie O’Sullivan, Judd Trump und Mark Selby brauchten nicht in der Qualifikation anzutreten. Diese vier bestreiten ihr Match aus der Runde der letzten 128 erst vor Ort in Fürth. Fan trifft dort auf Michael Judge, Ronnie O’Sullivan auf seinen Namensvetter Sean O’Sullivan, Trump auf Noppon Saengkham und Selby auf Yuan Sijun. Das sind jeweils machbare Gegner, auch wenn es für die vier kein Spaziergang werden wird.

Ad

Aus deutscher Sicht erfreulich, dass sich auch Lukas Kleckers für die Endrunde in Fürth qualifiziert hat. In der Qualifikation hat der Essener Neu-Profi Ryan Thomerson mit 5:3 geschlagen. Auf Kleckers wartet in seinem Auftaktmatch in Fürth mit Gary Wilson allerdings ein harter Brocken.

European Masters Ausrufezeichen in der Quali: Vafaei gelingt Maximum Break 17/07/2022 UM 12:46

Leider werden der Schweizer Alexander Ursenbacher und der Österreicher Florian Nüßle in der Stadthalle aber nicht dabei sein. Ursenbacher verpasste die Qualifikation mit einem 4:5 gegen Anthony McGill nur denkbar knapp. Auch Nüßle stand bei seinem 4:5 gegen Matthew Stevens kurz vor einer faustdicken Überraschung.

Ansonsten aber liest sich die Liste der Spieler, die in Fürth dabei sein werden, wie das Who-is-who. So will Shaun Murphy nach einer schweren Saison, in der er durch gesundheitliche Probleme ausgebremst wurde, wieder an alte Zeiten anknüpfen. Immerhin hat er in Fürth bereits zweimal triumphiert. Murphy trifft in seinem ersten Match in der Stadthalle auf Zhang Anda. Auch Kyren Wilson hat als ehemaliger Sieger in Fürth beste Erinnerungen an die Stadthalle. Der „Warrior“, ja immer ein großer Unterstützer des Paul Hunter Classic, startet gegen Lu Haotian.

Für Luca Brecel ist Fürth untrennbar mit den Anfängen seiner Karriere verbunden. Auch er hat also eine besondere Beziehung. Und mit Jimmy White, der in Fürth immerhin schon einmal im Finale stand, ist auch sehr viel Snooker-Geschichte am Start. Der Wirbelwind trifft in einem Duell zweiter Veteranen auf Dominic Dale. Der Waliser hat ja bei den legendären Players Partys in der Stadthalle die Fans mit seinen Gesangskünsten zum Staunen gebracht.

Das European Masters läuft vom 16. bis zum 21. August. Eurosport überträgt an allen Tagen live im linearen TV und digital. Eine umfangreiche Online-Berichterstattung ergänzt das Angebot. Ich freue mich riesig darauf, in Fürth dabei zu sein.

Herzliche Grüße

Ihr / Euer Rolf Kalb

Snooker Kalb-Blog: World Mixed Doubles vor Premiere - Innovation und Chance zugleich 30/06/2022 UM 12:09