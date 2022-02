Mark Selby zeigte gegen Matthew Selt eine ordentliche Form. Zwar hatte Selt dank einer 113 den ersten Frame gewonnen, doch mit Breaks von 70 und 79 Punkten übernahm Selby die Führung. Im vierten Frame verpasste der Titelverteidiger allerdings die Chance, seine Führung auszubauen; auf Pink glich Selt aus. Nach dem Interval gab Selby aber wieder Gas und zog dank Breaks von 69 und 128 Punkten auf 4:2 davon. Das mögliche 5:2 vergab er jedoch, als er Schwarz vom Spot verschoss. Mit einer 58 legte er dann aber im achten Frame den Grundstein zum Sieg.

Judd Trump benötigte nur gut 53 Minuten, um Michael Judge mit 5:0 deutlich in die Schranken zu weisen. Trump brauchte eine Weile, um ins Spiel zu kommen. Doch ab dem zweiten Frame stürmte er mit Breaks von 66, 93, 53 und 129 Punkten in die Runde der letzten 64.

Ad

Der Sieg von Ronnie O’Sullivan geriet nie in Gefahr. Zwar überzeugte Nigel Bond mit seinen Safeties, doch der Oldie machte zu wenig aus seinen Chancen. So schaffte er es nicht, O’Sullivan unter Druck zu setzen. Mit einem Top-Break von 82 Punkten ging der mit 3:0 in Führung. Zwar holte Bond den vierten Frame auf Pink, aber mit einer 132 nahm O’Sullivan wieder Fahrt auf. Seine letzte Chance vergab Bond, als er im sechsten Frame Blau verschoss. Mit einer 50 machte O’Sullivan den klaren Sieg perfekt.

Welsh Open Der beste Snooker-Stoß der Geschichte? Vafaei macht das Unmögliche möglich 18/02/2022 AM 10:59

Nur eine gute Woche nach seinem Sieg bei der Players Championship setzte Neil Robertson seinen Lauf fort. Mit Breaks von 130, 98 und 67 Punkten war er gegen Lei Peifan mit 3:1 in Führung gegangen. Zwar schöpfte der Chinese nach einer 74 zum 2:3 noch einmal Hoffnung, aber die nächsten beiden Durchgänge dominierte wieder der Australier klar.

Kyren Wilson machte sein 5:2 über Jamie Jones mit einem Break von genau 100 Punkten perfekt. Zhou Yuelong schaffte bei seinem 5:1 über Gao Yang vier Serien von mehr als 70 Zählern. Er trifft nun auf Graeme Dott, der sich gegen Mark Davis nach 0:3 noch mit 5:4 durchsetzte. Mit einem ungefährdeten 5:1 über Li Hang erreichte auch Yan Bingtao die Runde der letzten 32.

European Masters European Masters 2022: Der Spiel- und Sendeplan 16/02/2022 AM 14:07