Snooker

European Masters: Grandioser Snooker von Wu - da staunt selbst Superstar Ronnie O'Sullivan

Ronnie O' Sullivan ist am Snookertisch bekanntlich nicht so einfach in Verlegenheit zu bringen. Meistens ist es der Superstar, der aufspielt und seine Gegner zur Verzweiflung bringt. Beim European Masters gelang es seinem Gegenspieler Wu allerdings mit einem sensationellen (und auch etwas glücklichen) Snooker O'Sullivan zu einem Foul zu zwingen. Wus geniale Aktion im Video.

00:00:40, vor 11 Minuten