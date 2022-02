Snooker

European Masters: Ronnie O'Sullivan mitten im Halfinale gegen Liang Wenbo von Zuschauer in Gespräch verwickelt

Ronnie O'Sullivan ist gemeinhin nicht um einen kessen Spruch verlegen - muss aber nicht am Snooker-Tisch sein. Bei den European Masters in Milton Keynes wird der Snooker-Superstar im Halbfinale gegen Liang Wenbo von einem vorlauten Zuschauer in ein Gespräch verwickelt, das Publikum lacht. So geht es eine Weile hin und her, bis der Schiedsrichter zur Ordnung ruft.

00:00:41, vor einer Stunde