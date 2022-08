Schon sein Viertelfinale gegen Judd Trump hatte Barry Hawkins mit einem Sturmlauf über drei Frames mit drei hohen Breaks am Ende gewonnen.

In der Vorschlussrunde setzte er gegen Mark Williams jetzt noch einen drauf: Aus dem 2:2 zum Interval machte er in nur etwa 50 Minuten das 6:2. Breaks von 67, 89, 131 und 79 Punkten spielte er dabei. Es war eine Demonstration in Sachen Breakbuilding und Spielball-Kontrolle. Williams war machtlos.

Die ersten vier Frames waren vom Kampf geprägt und nahmen einen teilweise kuriosen Verlauf. In den ersten beiden Durchgängen hatte sich Williams einen Vorsprung von 45 und 50 Punkten erarbeitet, doch in beiden Fällen fing ihn Hawkins noch auf Pink ab.

Die Geschichte schien sich im dritten Frame zu wiederholen, als Hawkins eine Re-spotted erzwang. Doch Williams lochte die Extra-Schwarze als Cross Double und glich anschließend zum 2:2 aus. Nach der Pause jedoch hatte er dann kaum noch Tischzeit.

European Masters: Kyren Wilson und Ali Carter liefern sich hochklassiges Halbfinale

Im Duell zwischen Kyren Wilson und Ali Carter war von Anfang an Musik drin. Im ersten Frame hatte Wilson die letzte Rote verschossen. Dank einer Clearance von 34 Punkten holte Carter auf Schwarz das 1:0. Wilson hielt sich schadlos, als er den zweiten Frame auf eine Re-spotted Black gewann und anschließend dank einer 71 die Führung übernahm.

Im vierten Frame verschoss er aber eine Rote auf die Mitte. Eine 120 von Carter zum 2:2 war die Quittung.

Auch nach dem Interval blieb es spannend und hochklassig. Nach einer 87 von Wilson im fünften Frame holte er das 4:2 erneut mit einer Re-spotted Black. Der Widerstand von Carter war aber nicht gebrochen, im Gegenteil: Mit Top-Breaks von 73 und 69 Punkten holte er drei Frames in Folge und stand kurz vor dem Sieg.

European Masters: Wilson erzwingt mit Snooker die Chance zum Sieg

Der "Warrior" aber behielt einmal mehr die Nerven: Mit einer 75 erzwang er den Entscheidungsframe. In diesem elften Durchgang verschoss Carter eine lange Rote. Mit einer 53 machte Wilson einen wichtigen Schritt in Richtung Sieg, bevor nach einem Split keine Fortsetzung liegenblieb. Mit einem knallharten Snooker erzwang er aber die nächste Chance und holte vor dem begeisterten Publikum in der Stadthalle die fehlenden Punkte zum Sieg.

Damit treffen in der Fürther Stadthalle am Sonntag die beiden Spieler aufeinander, die die letzten beiden Turniere in Fürth gewonnen hatte. Kyren Wilson triumphierte dort 2018 beim Paul Hunter Classic und erreichte auch im Jahr darauf das Finale, wo er sich jedoch Barry Hawkins geschlagen geben musste.

