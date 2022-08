European Masters

Mark Williams war der erste, der in der Fürther Stadthalle seinen Platz in der Vorschlussrunde perfekt machte. Nur 75 Minuten brauchte er für seinen Sieg über seinen walisischen Landsmann. Mit einer 103 war Williams, der zuvor Zhou Yuelong 5:0 geschlagen hatte, in das Viertelfinale gestartet.

Zwar schaffte Jones den sofortigen Ausgleich, aber im Rest der Partie holte er nur noch 30 Punkte. Williams dagegen glänzte mit einer 123, seinem zweiten Century im Match, und drei weiteren Breaks von mehr als 50 Punkten.

Barry Hawkins, der das letzte Paul Hunter Classic 2019 gewonnen hatte, beendete seinen Sieg über Judd Trump mit einem eindrucksvollen Sturmlauf: Mit Breaks von 129, 110 und 92 Punkten holte er die letzten drei Frames. Am Anfang agierten beide Spieler nervös. Hawkins war aber verlässlicher und ging so 2:0 in Führung. Doch danach steigerte sich Trump und gewann drei Frames in Folge. Dann aber war er machtlos gegen den wie entfesselt aufspielenden Hawkins.

Trump wäre beinahe schon zuvor im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen den pakistanischen Amateur Farakh Ajaib rettete sich nur knapp mit 5:4. Dabei brauchte Trump auf Blau schon Snooker. Doch Ajaib fiel der Spielball und Trump lochte Blau, Pink und einen schweren schwarzen Ball zum glücklichen Sieg.

Trump verpasst Chance auf Weltranglistenführung

Mit dem Aus im Viertelfinale verpasste Trump dann aber die Chance, in Fürth die Führung in der Weltrangliste zurückzuholen; dazu hätte er das Finale erreichen müssen.

Kyren Wilson geriet gegen den ausgelaugten Si Jiahui, der zum ersten Mal im Viertelfinale eines Ranglistenturnieres stand, nie unter Druck. Si hatte zuvor in einem Marathon-Achtelfinale Daniel Wells 5:4 niedergerungen und nur eine kurze Pause vor seinem nächsten Match. Wilson, der zuvor Shaun Murphy ausgeschaltet hatte, ging 3:0 in Führung. Si sorgte mit den beiden Frames zum 1:3 und zum 2:4 immerhin noch für ein respektables Ergebnis.

Auch Wu Yize feierte gegen Ali Carter seine Viertelfinal-Premiere. Zunächst ging er zweimal in Führung und hielt bis zum 3:3 mit. Dann aber setzte sich Carter mit seiner Erfahrung durch.

