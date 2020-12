Über Judd Trump als Seriensieger habe ich an dieser Stelle ja schon öfter geschrieben. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Sechs Titel hat er in der Saison 2019/20 gewonnen, sechs Titel auch im Kalenderjahr 2020, bereits drei Titel sind es in der Saison 2020/21 (bei bisher sieben gespielten Ranking-Turnieren). Hinzu kommen ein weiteres Finale, ein Halbfinale und ein Viertelfinale. Ohne die Championship League hat er 38 von 41 Matches in dieser Saison gewonnen. Er selber hat es auf den Punkt gebracht: „So gut bin ich noch nie in eine Saison gestartet.“