German Masters: Alle Infos zum „Woodstock des Snooker“

Preisgeld

Sieger: 80.000,00 £ (93.600,00 €)

unterlegener Finalist: 35.000,00 £ (40.950,00 €)

Halbfinale: 20.000,00 £ (23.400,00 €)

Viertelfinale: 10.000,00 £ (11.700,00 €)

Achtelfinale: 5.000,00 £ (5.850,00 €)

letzte 32: 4.000,00 £ (4.680,00 €)

letzte 64: 3.000,00 £ (3.510,00 €)

Höchstes Break: 5.000,00 £ (5.850,00 €)

Preisgeld gesamt: 400.000,00 £ (468.000,00 €)

Distanzen

Bis zum Viertelfinale einschließlich wird „best of 9“ gespielt (5 Gewinnframes). Die Halbfinals sind „best of 11“ (6 Gewinnframes). Das Finale geht über „best of 17“ (9 Gewinnframes); dabei werden in der ersten Session des Finales 8 Frames gespielt, in der zweiten dann maximal 9.

Geschichte der deutschen Events

German Open (Ranglisten-Turnier)

1995 (Frankfurt/Main): John Higgins - Ken Doherty 9:3

1996 (Osnabrück): Ronnie O'Sullivan - Alain Robidoux 9:7

1997 (Bingen a. Rhein): John Higgins - John Parrott 9:4

German Masters (Einladungs-Turnier):

1998 (Bingen a. Rhein): John Parrott - Mark Williams 6:4

German Masters (Ranglisten-Turnier):

2011 (Berlin): Mark Williams - Mark Selby 9:7

2012 (Berlin): Ronnie O’Sullivan - Stephen Maguire 9:7

2013 (Berlin): Ali Carter - Marco Fu 9:6

2014 (Berlin): Ding Junhui - Judd Trump 9:5

2015 (Berlin): Mark Selby - Shaun Murphy 9:7

2016 (Berlin): Martin Gould - Luca Brecel 9:5

2017 (Berlin): Anthony Hamilton - Ali Carter 9:6

2018 (Berlin): Mark Williams - Graeme Dott 9:1

2019 (Berlin): Kyren Wilson - David Gilbert 9:7

Maximum Breaks (Endrunden)

2015: Judd Trump (Viertelfinale 4:5 gegen Mark Selby)

2017: Tom Ford (letzte 32 5:2 gegen Peter Ebdon)