Man habe, so die World Snooker Tour in ihrer Mitteilung, bis zuletzt gehofft, im Tempodrom spielen zu können. Doch die Beschränkungen durch COVID-19 machten das jetzt unmöglich. In Milton Keynes sei es dagegen möglich, eine sichere Umgebung für alle Beteiligten zu bieten, wie auch die Turniere der letzten Monate bewiesen hätten.