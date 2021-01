Snooker

German Masters: Davis im Glück mit Fluke gegen Trump - und gleichzeitig snookert er sich selbst

Mark Davis hat in Runde eins beim German Masters gegen Judd Trump Glück und Pech in einem. Davis locht im Endspiel auf die Farben Gelb per Fluke, snookert er sich aber gleichzeitig auf Grün.

