Snooker

German Masters: Lisowski locht brillanten Einsteiger gegen Brecel im Achtelfinale

Jack Liswoski hat beim German Masters 2021 in Milton Keynes für Staunen gesorgt. Lisowski lochte in seinem Achtelfinale gegen Luca Brecel im ersten Frame eine lange Rote an der Bande brillant.

00:00:23, 68 angesehen, vor einer Stunde