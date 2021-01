Snooker

German Masters: Lisowski verschießt gegen Brecel Rot meilenweit und hat Glück mit einem Monsterfluke

Jack Lisowski hat beim German Masters 2021 in Milton Keynes in seinem Achtelfinale gegen Luca Brecel Rot meilenweit verschossen. Doch durch den Kontakt mit Blau hat Lisowski Glück, Rot wird in die Mitteltasche abgelenkt. Ein Monsterfluke.

00:00:40, 45 angesehen, vor einer Stunde