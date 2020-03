Gibraltar Open: Judd Trump erreicht Achtelfinale nach Mitternacht

Dank einer 88 hatte Judd Trump den ersten Frame gewonnen, nutzte dann seine Chancen im zweiten Durchgang aber nicht. Martin O’Donnell schaffte so dank einer 70 den Ausgleich. Der dritte Frame war eine zerfahrene Angelegenheit und dauerte mehr als 40 Minuten. O’Donnell schaffte aber nur zwei der vier benötigten Snooker, so dass Trump mit 2:1 wieder die Führung übernahm. Danach lief beim Weltmeister auch nicht alles glatt, aber zwei 70er-Breaks halfen ihm, seinen Platz unter den letzten 16 zu buchen. Dort trifft er auf Li Hang. Der lag gegen Mark Joyce zwar schon mit 2:3 hinten, gewann aber noch mit 4:3.

In einem sehr unterhaltsamen Match erreichte Tom Ford dank eines 4:2 über Jack Lisowski das Achtelfinale. Für Ford war das im siebten Match der siebte Sieg über seinen Kontrahenten. Dabei hatte Lisowski den besseren Start erwischt und war dank Breaks von 87 und 63 Punkten mit 2:0 in Führung gegangen. Dann aber leitete Ford mit Serien von 75 und 72 Zählern die Wende ein. In den Folgezeit war das Spiel von Lisowski nicht mehr konstant genug, so dass Ford nach weiteren Breaks von 53 und 51 Punkten auch die nächsten beiden Frames gewann. Sein Gegner am Sonntagmorgen ist Xiao Guodong, der Lu Ning mit 4:1 schlug.

Jimmy Robertson hatte gegen Joe Perry eine 3:0-Führung verspielt, rettete sich aber trotzdem mit 4:3 in die nächste Runde. Ex-Profi Rory McLeod ist dort sein Gegner, der Elliot Slessor mit 4:1 schlug. Slessor hatte den Berliner Simon Lichtenberg in der ersten Runde mit 4:0 ausgeschaltet. Ashley Hugill ist ein weiterer Amateur, der in Gibraltar das Achtelfinale erreichte. Der WSF Open Champion hatte Michael Holt, der zuvor noch überzeugt hatte, mit 4:1 überraschend klar im Griff. Hugill trifft nun auf Liang Wenbo, der Zhao Xintong ebenfalls mit 4:1 stoppte.