Das Ticket für den Samstag buchte Kyren Wilson mit einem 4:1 über Ali Carter. Dank Breaks von 63 und 55 Punkten hatte er die ersten beiden Frames gewonnen. Im dritten Durchgang holte er dann zwar die benötigten Foulpunkte und erzwang eine Re-spotted Black, aber Carter lochte die Extra-Schwarze lang zum 1:2.

Im vierten Frame nahm Wilson ein bisschen den Fuß vom Gaspedal. Sein Matchplay reichte aber für das 3:1. Anschließend nahm er auch wieder Fahrt auf und machte mit einer 88 den Sieg perfekt. Damit kann Wilson weiterhin darauf hoffen, sich doch noch für die Tour Championship zu qualifizieren.

Neil Robertson steht ebenso im Achtelfinale am Samstag. In seinen ersten beiden Matches tat sich der Australier jedoch schwer. Sowohl gegen Liang Wenbo als auch gegen Oliver Lines setzte er sich mit 4:2 durch. In beiden Matches profitierte er aber davon, dass seine Gegner ihre Chancen nicht nutzten. Das 4:1 dann gegen Rory McLeod war deutlich souveräner. Dabei spielte er auch Breaks von 61, 78 und 102 Punkten.

Bei Ding Junhui zeigt die Formkurve weiterhin nach oben. Der chinesische Superstar schlug nach dem 4:0 gegen Mark Lloyd sowohl Gary Wilson als auch Aaron Hill jeweils mit 4:1. Vor allem gegen Hill überzeugte er dabei mit seinen Breaks.

Jordan Brown buchte seinen Platz im Achtelfinale durch ein 4:0 über Louis Heathcote. Im dritten Frame war der ehemalige Sieger der Welsh Open dabei sogar auf Maximumkurs, scheiterte jedoch an der 14. Schwarzen.

Brown trifft am Samstag auf Jamie Jones, der in der dritten Runde Zhang Anda mit 4:2 schlug. Zhang hatte zu Beginn für die größte Überraschung des Tages gesorgt, als er Barry Hawkins mit 4:3 ausschaltete. Dabei brauchte Zhang im letzten Frame schon Snooker.

