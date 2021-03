Snooker

Gibraltar Open: Welsh-Open-Champion Brown mit Fluke nach einer Kombination bei einer Safety

Jordan Brown ist in der 1. Runde bei den Gibraltar Open im Glück. In seinem Duell gegen Rod Lawler wollte der Welsh-Open-Champion eigentlich eine Safety spielen, lochte aber per Kombination eine Rote in die gelbe Tasche. Ein Fluke.

00:00:43, 5 angesehen, vor 25 Minuten