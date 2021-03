Snooker

Gibraltar Open: Un-Nooh lässt schwierigen Ball einfach aussehen in 1. Runde gegen Maddocks

Thepchaiya Un-Nooh hat in der 1. Runde bei den Gibraltar Open in Milton Keynes einen tollen Ball ausgepackt. Der Thailänder lochte eine schwierige Gelbe mit viel Power in die Mitteltasche und stellte dabei perfekt auf die nächste Rote.

