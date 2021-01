John Higgins und Ronnie O‘Sullivan lieferten eine Sternstunde. Das ging schon im ersten Frame mit einer rasanten 97 von O’Sullivan los. In den nächsten drei Frames sollte er aber nur noch einen Punkt holen, ohne einen wirklichen Fehler gemacht zu haben. Nach dem Ausgleich spielte Higgins mit einer 145 das neue Top-Break bei diesem Masters, das gleichzeitig das höchste Break ist, das Higgins jemals beim Masters gespielt hatte. Und mit einer 110 legte der Wizard of Wishaw noch einen drauf, obwohl er dieses Break ohne Pink und Schwarz spielen musste.

Nach dem Interval drehte aber Ronnie O’Sullivan auf. Er verkürzte mit einer 125. Als Higgins dann im sechsten Frame einen Ball mit dem Hilfsqueue verschoss glich der Masters-Rekord-Champion dank einer 103 aus. Aber Higgins war davon gänzlich unbeeindruckt. Als O’Sullivan im nächsten Durchgang den Anstoß vermasselte machte Higgins daraus eine 134. Fünf Centuries in Folge ist ein Masters-Rekord. Es hätte sogar ein sechstes Century in Folge geben können, doch im achten Frame verschoss Higgins nach 88 Punkten Gelb von der langen Bande. Trotzdem war das 5:3 die Vorentscheidung.

The Masters

Yan Bingtao hatte sich das Beste bis zum Schluss aufbewahrt: Einen Tag vor seinem 21. Geburtstag beendete er sein 6:5 über Stephen Maguire mit einer Total Clearance von 141 Punkten. Das ist das höchste Break, das er jemals in einem Profimatch gespielt hat. Zu Beginn des Matches jedoch kam kaum Spielfluss auf. Trotzdem ging Yan Bingtao mit 2:0 in Führung; den zweiten Frame hatte er auf Schwarz gewonnen. Auch der dritte Frame war von vielen Fehlern auf beiden Seiten gekennzeichnet. Trotzdem holte Maguire seinen ersten Frame und drehte danach auf: Mit einer 102 glich er zum 2:2 aus. Direkt nach der Pause gewann er sogar seinen dritten Frame in Folge und übernahm erstmals die Führung.