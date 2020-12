Ronnie O’Sullivan tat sich am Donnerstag sehr schwer. Er kam mit seiner neuen Pommeranze nicht zurecht. Die sei zu hart, klagte er, damit habe er kein richtiges Gefühl für die Bälle. Schon in der dritten Runde hätte das zu einer Niederlage führen können, hätte Tian Pengfei seine vielen Chancen genutzt.

So aber setzte sich O’Sullivan mit 4:3 durch und schlug anschließend im Achtelfinale Robbie Williams mit 4:1. Auch hier spielte dem Weltmeister in die Karten, dass Williams Chancen reihenweise verschwendete. Ding Junhui, der nächste Gegner von O’Sullivan, schaffte nach dem 1:3-Rückstand gegen Jamie O’Neill noch ein Comeback und gewann mit 4:3. O’Neill hatte zuvor überraschend Shaun Murphy mit 4:2 ausgeschaltet.

Judd Trump sucht weiterhin seine Top-Form, aber er war jeweils in der Lage, sich im entscheidenden Moment zu steigern. In der dritten Runde hatte Liang Wenbo stark gegen ihn begonnen, doch nach dem 2:2 zog Trump an und gewann anschließend gegen Mark Williams mit 4:1. Nach einem Stellungsfehler von Trump im zweiten Frame glich Williams mit einer 104 aus. Das war der Weckruf für Trump, der danach mit Breaks von 68 und 65 Punkten davonzog und auch den fünften Frame dominierte. Li Hang, sein nächster Gegner, machte ebenfalls aus einem 1:3 gegen Stuart Bingham noch ein 4:3.