Judd Trump und Ding Junhui lieferten sich eine hochklassige Partie. Im ersten Frame hatten beide Chancen, aber Trump ging in Führung und stürmte dann dank Breaks von 101 und 79 Punkten auf 3:0 davon; die 101 war sein 50. Saison-Century. Ding jedoch konterte mit Breaks von 83 und 93 Punkten und war so wieder auf 2:3 herangekommen. Beide Breaks waren typisch für ihn: sehr präzise gespielt, der Spielball immer in der Nähe des nächsten Balles.