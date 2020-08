Hawkins und Gould im Achtelfinale, Maflin und Williams in Führung

Die Weltmeisterschaft ist für Alexander Ursenbacher nach der ersten Runde beendet. Der Schweizer unterlag in Sheffield dem ehemaligen WM-Finalisten Barry Hawkins mit 2:10. Den letzten Platz im Achtelfinale sicherte sich Martin Gould mit 10:3 gegen Stephen Maguire. Im Achtelfinale führen nach den ersten Sessions Kurt Maflin gegen John Higgins und Mark Williams gegen Stuart Bingham mit 5:3.

Bei Alexander Ursenbacher war die Vorentscheidung schon in der ersten Session gefallen, in der sich Barry Hawkins einen 7:2-Vorsprung geholt hatte. Zu Beginn des zweiten Tages verschoss der Schweizer eine lange Rote. Den Fehler nutzte Hawkins zu einer 84. Auch in der Folgezeit fand Ursenbacher nicht mehr ins Match. Mit einer 53 holte sich Hawkins das 9:2 und hatte nach 39 Minuten den Sieg in der Tasche.

Martin Gould hatte sich ebenfalls schon am Vortag eine klare 7:2-Führung gegen Stephen Maguire erarbeitet. Vier Centuries hatte der Londoner da gespielt. Am Mittwoch tat er sich mit dem neuen Tuch zunächst schwer, baute aber trotzdem seine Führung auf 9:2 aus. Im zwölften Frame versuchte Maguire dann zumindest noch ein Maximum, doch nach 96 Punkten hatte er die Stellung verloren. Eine 51 von Gould beendete das Match im 13. Frame.

John Higgins hatte gegen Kurt Maflin den besseren Start erwischt. Den ersten Frame dominierte der Schotte mit seinem Allround-Spiel. Als Maflin im zweiten Durchgang dann nach einer 55 verschoss machte Higgins mit einer Clearance von 69 Punkten das 2:0. Mit einer 79 setzte der Norweger dann aber ein erstes Ausrufezeichen und gewann insgesamt vier Frames in Folge. Dank einer 101 im siebten Frame hielt Higgins den Rückstand in Grenzen, aber Maflin sorgte mit einer 81 dafür, dass er über Nacht führt.

Mark Williams war mit dem 2:2 beim Interval gegen Stuart Bingham gut bedient. Der erste Frame war zerfahren und mit Chancen auf beiden Seiten, aber Williams ging in Führung. Dann holte Bingham, der in dieser Phase besser spielte, aber die nächsten beiden Durchgänge und hätte auch das 3:1 machen müssen. Doch er verschoss Schwarz. Williams erzwang eine Re-spotted Black und holte sich nach einem Safe-Fehler von Bingham die sieben Extrapunkte.

Nach dem Interval drehte Williams dann aber auf. Mit Breaks von 97 und 90 Punkten zog er auf 4:2 davon. Im siebten Frame hatte Bingham wieder Chancen, doch der Waliser erhöhte trotzdem auf 5:2. Ein Break von 57 Punkten half Bingham jedoch, den Rückstand noch einmal zu verkürzen.

