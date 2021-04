Snooker

WM-Qualifikation: Hendry stiehlt Frame gegen White mit einer grandiosen Clearance

Stephen Hendry hat in der WM-Qualifikation in der ersten Runde gegen Jimmy White eine grandiose Clearance gespielt. Der 52-jährige Schotte lag bereits 0:62 in Frame sechs hinten, holte sich mit einer 66er-Clearance allerdings noch den Durchgang.

00:06:05, vor 3 Stunden