Es ist wahr: Für Jordan Brown ist ein Märchen wahr geworden. Aber sein Weg zum Titel hatte nichts Märchenhaftes. Da hat keine gute Fee mit ihrem Zauberstab gewirbelt. Das war seine spielerische Klasse, die den Nordiren zum Titel getragen hat. Irgendwie scheint bei ihm der Knoten geplatzt zu sein. Sein Weg ins Finale war ja kein Spaziergang. Er musste namhafte Gegner überwinden. Und: Gleich fünf seiner sieben Matches gewann er in einem Decider. Da bleibt kein Raum mehr für Zufälle; das ist Klasse.

Natürlich gab es auch für Jordan Brown in der letzten Woche Momente, in denen alles hätte schief gehen können. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Alexander Ursenbacher beim Stand von 3:1 für den Schweizer nicht Schwarz vom Tisch gedonnert hätte. Und wenn Mark Selby im neunten Frame die letzte Schwarze nicht auf die Mitte verschossen hätte, dann wäre Brown raus gewesen. Aber: Hätte, hätte, Fahrradkette.