Judd Trump: Fünf Frames in Folge verloren, Finale erreicht

Im Halbfinale zwischen Judd Trump und Stephen Maguire lief zunächst alles gegen den Schotten. Mit einer Re-spotted Black holte Trump den ersten Frame, machte dann aus einem Fluke eine 69 zum 2:0 und bestrafte im dritten Durchgang einen Safefehler von Maguire mit einer 132. Das Match kippte im vierten Frame: Trump hatte eine 55 vorgelegt, schoss dann aber Weiß vom Tisch. Nach einem Safefehler des Weltmeisters holte sich Maguire mit einer 56 auf Schwarz seinen ersten Frame.

Nach dem Interval gewann Stephen Maguire weitere vier Frames in Folge. Dabei spielte er Breaks von 73, 67 und 70 Punkten und holte den siebten Frame wieder auf Schwarz. Im neunten Frame hatte Maguire seine erste Siegchance, verschoss aber eine Rote lang in die grüne Tasche. Auf Pink holte Judd Trump das 4:5 und glich anschließend dank einer 51 auch aus. Im elften Frame musste Maguire dann nach einer 49 aussteigen. Nach kurzem Safe-Austausch knallte Trump eine lange Rote in die Tasche und ließ die atemberaubende und entscheidende Clearance folgen.

Den letzten Platz im Halbfinale sicherte sich Shaun Murphy. Der setzte sich gegen einen gesundheitlich noch immer angeschlagenen Mark Allen mit 6:2 durch. Damit trifft Murphy in der Vorschlussrunde wie auch schon vor zwei Wochen bei den Welsh Open auf Yan Bingtao. In Cardiff hatte Murphy den Thriller der beiden erst nach Mitternacht mit 6:5 gewonnen.

Gegen Mark Allen hatte Shaun Murphy den ersten Frame auf Pink gewonnen und legte mit einer 53 den Grundstein zum 2:0, nachdem Allen Gelb verschossen hatte. Allen verkürzte dann zwar, aber mit einer 93 stellte Murphy den alten Abstand wieder her. Ähnlich lief es nach dem Interval: Allen verkürzte mit einer 69, doch Murphy zog dank einer 69 wieder davon. Als Murphy dann mit einer Clearance von 55 Punkten das 5:2 geschafft hatte war die Vorentscheidung gefallen. Im achten Frame lochte Allen keinen Ball mehr.