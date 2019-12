Eigentlich begann das goldene Jahr 2019 für Judd Trump aber bereits im November 2018. Mit seinem Sieg beim Northern Ireland Open legte er den Grundstein für die Erfolge, die folgen sollten.

Das 9:7 im Finale von Belfast über Ronnie O’Sullivan zeigte Trump, dass die Umstellungen, die er vorgenommen hatte, funktionierten. Zudem legte er da die Basis für das Selbstbewusstsein, das ihn durch große Teile des Jahres 2019 trugen.

Sieg im Masters-Finale gegen Ronnie O'Sullivan

Im Januar gelang ihm dann der erste Paukenschlag: Im Finale des Masters nahm er Ronnie O’Sullivan mit 10:4 auseinander. Zwar spielte er kein Century, aber acht Breaks von mehr als 50 Punkten belegen seine Dominanz. Trump hatte in diesem Match einen Blitzstart hingelegt.

Nach Breaks von 89 und 87 Punkten führte er nach kürzester Zeit mit 2:0; O’Sullivan hatte in dieser Zeit keinen einzigen Punkt geholt. Dann bekam O’Sullivan zwar mehr Tischzeit, aber Trump baute seine Führung auf 4:0 aus. Dass er auch umkämpfte Frames gewann, verlieh ihm natürlich zusätzliche Stärke. Ronnie hatte trotz zweier Centuries eigentlich keine Chance mehr.

Nachdem er auch den Titel beim World Grand Prix mitgenommen hatte und in zwei weiteren Halbfinals stand, gelang ihm im Mai im Crucible Theatre der ganz große Wurf. Dabei war noch nicht einmal die Tatsache an sich, dass er Weltmeister geworden war, besonders beeindruckend, sondern vor allem die Dominanz, mit der er sich diesen wichtigsten Titel sicherte.

Trump spielte berauschend

John Higgins spielte im Finale vier Centuries und vier weitere Breaks von mehr als 50 Punkten. Trotz dieser tollen Leistung war der Schotte chancenlos. Trump war wie eine Offensiv-Dampfwalze.

Er lochte einfach alles, was sich auf dem Tisch sehen ließ. Sieben Centuries und acht weitere Breaks von mehr als 50 Punkten geben nur eine schwache Ahnung davon, wie berauschend er da spielte. Nur in der ersten Session war es ein Duell auf Augenhöhe; 4:4 war da der Spielstand. Schon am Sonntagabend zog Trump dann aber uneinholbar auf 12:5 davon und blickte nicht mehr zurück.

Wer nun dachte, der Hunger bei Judd Trump sei gestillt und er würde seinen Erfolg genießen, der sah sich getäuscht. Leidvoll erfahren musste das Shaun Murphy im Finale der International Championship, des ersten Saisonturnieres von Trump. Der Weltmeister agierte ähnlich dominant wie in Sheffield und setzte sich in dem sehr einseitigen Finale mit 10:3 durch.

Trump in Topform ist eine Augenweide

Natürlich kann auch ein Judd Trump nicht jeden Tag auf einem derartigen Niveau spielen. Aber bei seinen Turniersiegen beim World Open und (erneut) beim Northern Ireland Open zeigte er, dass er gar nicht so dominant spielen muss, um Titel zu gewinnen.

Aber ein Judd Trump in Topform ist natürlich eine unvergleichliche Augenweide. Deshalb, und nicht nur wegen seiner Siege, ist er für mich der Spieler des Jahres.

An dieser Stelle möchte ich auch allen Leserinnen und Lesern wunderbare Feiertag wünschen und einen guten Start in ein hoffentlich erfolgreiches und gesundes Jahr 2020.

Die Pause zum Jahreswechsel ist im Snooker ja kurz geworden: Schon am 12. Januar geht es mit dem Masters weiter. Ab dann übertragen wir in sieben Wochen sieben Turniere praktisch non-stop hintereinander. Ich freue mich darauf, diesen Marathon mit frischer Kraft anzugehen.

Herzliche Grüße

Ihr / Euer Rolf Kalb

