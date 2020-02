Kein Zeichen von Müdigkeit: Judd Trump stürmt mit zwei Centuries ins Achtelfinale

Neil Robertson und Michael Holt lieferten sich beim 4:3 für den Australier ebenfalls ein Break-Festival. Robertson hatte den ersten Frame dank einer 78 gewonnen, aber Holt konterte mit einer 79 und einer 122. Nach Serien von 65 und 69 Punkten lag Robertson wieder vorne, aber eine 51 von Holt erzwang den Decider. Den holte sich dann Robertson mit einer 79.

Für Shaun Murphy endete das Treffen der 32 Saisonbesten dagegen enttäuschend. Obwohl er einem 4:1-Sieg sehr nahe war, unterlag er gegen Matthew Stevens mit 3:4. Beide begannen nervös. Stevens ging auf Pink mit 1:0 in Führung. Dann steigerte sich Murphy aber und zog dank Breaks von 60, 57 und 75 Punkten auf 3:1 davon. Im fünften Frame legte er auch eine 62 vor, aber den letzten Schritt schaffte er nicht. Erneut auf Pink machte Stevens das 2:3 und glich dann dank einer 68 aus. Im Decider hatten beide Chancen, aber der Waliser war der stabilere Spieler in dieser Situation.

Scott Donaldson setzte sich innerhalb von knapp zwei Wochen zum dritten Mal gegen Ding Junhui durch. Nach dem 5:2 in Dornbirn und dem 5:4 in Berlin gewann er in Cheltenham mit 4:0. Donaldson überzeugte mit starkem Safe-Spiel und sicheren langen Bällen. Ding dagegen ließ in allen Bereichen seine Klasse vermissen. Der Schotte hatte den dritten Frame auf eine Re-spotted Black gewonnen und damit den Widerstand seines Gegners endgültig gebrochen. Donaldsons nächster Gegner ist Joe Perry, der Ali Carter mit 4:2 schlug. Der Gentleman war mit einem Top-Break von 106 Punkten mit 3:0 in Führung gegangen. Carter kämpfte sich zwar wieder heran, aber im sechsten Frame machte Perry nach mehreren vergeblichen Anläufen den Sieg perfekt.

Graeme Dott buchte seinen Platz im Achtelfinale durch ein 4:1 über Kurt Maflin. Liang Wenbo trifft nach seinem 4:2 über Mark Allen in der zweiten Runde auf seinen Mentor Ronnie O’Sullivan. Matthew Selt spielte bei seinem 4:3 über Thepchaiya Un-Nooh ein Top-Break von 134 Punkten.