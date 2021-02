Das waren ehrliche Worte, und die haben einen Blick in das Innere von Ryan Day erlaubt. Aber das gerade macht klar, unter welch enormen Druck er stand. Und das gilt nicht nur für Ryan Day. Natürlich gibt es die Beletage des Snooker, die Trumps, Selbys, O’Sullivans und andere. Die haben ausgesorgt, und wenn sie geschickt sind, dann auch ihre Kinder. Es gibt darüber hinaus diejenigen, die ein sehr gutes Leben haben. Aber es gibt halt auch viele, für die ist es der pure Überlebenskampf.

Natürlich: Wer eine Karriere als Profisportler anstrebt, dem muss klar sein, dass es keine Garantie für Erfolg gibt. Man kann auch scheitern. Das muss man in Kauf nehmen. Aber: Wenn der Profi-Traum platzt, dann stehen praktisch alle mit leeren Händen da. Sie haben keinen normalen Beruf erlernt. Viele haben sogar auf den Schulabschluss verzichtet, um sich ganz dem Sport widmen zu können. Die stehen dann schnell vor den Scherben ihres Lebens.

Zur Erinnerung: Es gab mal eine Zeit, da hatte niemand einen Zweifel daran, dass auch Ryan Day bald zur Beletage der Großverdiener gehören würde. Er war mal die Nummer sechs der Weltrangliste. Sein flüssiges und offensives Spiel machte Spaß. Aber dann kam eine erste Krise. Er rutschte in die Dreißiger-Ränge ab. Er berappelte sich zwar wieder etwas, aber nach der Finalteilnahme beim Gibraltar Open 2019 folgte das nächste Tief. Vor dem Shootout stand er auf dem 50. Platz in der Rangliste. Wenn der Rest der Saison weiter so schlecht gelaufen wäre, dann hätte er durchaus seinen Tourplatz verlieren können.