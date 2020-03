Kyren Wilson gibt nur einen Frame auf dem Weg ins Achtelfinale ab

Von dem Rückschlag erholte sich Luca Brecel nicht mehr. In der Folgezeit war Einbahn-Snooker angesagt. Mit Breaks von 76, 90 und 107 Punkten stürmte Kyren Wilson in die Runde der letzten 16. Dort ist am Sonntag Fergal O’Brien sein Gegner. Der buchte das Ticket für dieses Duell mit einem 4:2 über Chen Zifan.

Als erster Spieler hatte Thepchaiya Un-Nooh das Achtelfinale erreicht. Der Thailänder brauchte nur 43 Minuten, um Harvey Chandler mit 4:0 zu schlagen. Breaks von 67, 98 und 99 Punkten spielte er dabei. Am Sonntag trifft er nun auf Ben Woollaston, der Titelverteidiger Stuart Bingham ebenfalls mit 4:0 ausschaltete.

Tian Pengfei ist ebenfalls am Sonntag noch dabei. Der Chinese stoppte den Siegeszug von Scott Donaldson. Nur eine gute Woche nach dem Triumph des Schotten bei der Championship League unterlag er Tian mit 2:4. Gescheitert ist auch Mark Selby, der gegen Lu Haotian mit 1:4 verlor. Lu hatte mit einer 104 das 2:0 geschafft und holte sich den dritten Frame auf Schwarz. Selby schlug dann zwar mit einer 138 zurück, doch eine 51 war die Grundlage für den Chinesen zum Gewinn des fünften Frames.

Die beiden letzten Tage werden beim Gibraltar Open ohne Zuschauer gespielt. Am Freitag waren noch maximal 100 Zuschauer in der Halle zugelassen. Am Samstag und Sonntag bekommen aber nur noch Spieler und Offizielle Zugang zum Komplex, um die Ausbreitung des neuen Coronavirus auszubremsen. Am Freitag gab die World Snooker Tour auch eine Erklärung heraus, dass es derzeit noch vorgesehen sei, die Tour Championship in Llandudno in der nächsten Woche und die Weltmeisterschaft in Sheffield wie geplant spielen zu lassen. Allerdings werde man die Empfehlungen der Behörden befolgen. Die Sicherheit der Fans, der Spieler und der Mitarbeiter stünden über allem.