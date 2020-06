Luca Brecel triumphiert in einem furiosen Titel-Duell gegen Ben Woollaston

In einem furiosen Gruppenfinale hat Luca Brecel den Titel bei der Championship League gewonnen. Ein 2:2 gegen Ben Woollaston reichte dem Belgier zum Triumph, der ihm gleichzeitig das Ticket zum Champion of Champions brachte. Obwohl im Gruppenmodus ausgespielt lieferten sich Brecel und Woollaston am Ende ein direktes Duell um den Titel, das an Klasse nicht zu überbieten war.

Vor diesem abschließenden Match hatte Luca Brecel die etwas besseren Karten: Dem Belgier reichte ein Unentschieden, während Ben Woollaston das letzte Match gewinnen musste. Und der Engländer geriet sofort unter Druck, denn Brecel holte dank einer 67 den ersten Frame. Die Antwort von Woollaston war perfekt: Mit einer 141 schaffte er den Ausgleich. Bei einem aggressiven Split hatte er dabei aber Glück, dass Pink durch Zufall doch noch fiel. Woollaston machte weiter Druck: Mit einem weiteren Century, einer 126, holte er sich gar die Führung.

Der allerletzte Frame musste also über den Titel entscheiden. Beide gingen auch die langen Bälle an, brachten den möglichen Einsteiger aber zunächst nicht in die Tasche. Als Luca Brecel dann jedoch die erste Rote gelocht hatte blickte er nicht mehr zurück: Mit einer 111, dem dritten Century in Folge in diesem Match, rettete er das Remis und damit den Titel. Im Interview danach gestand er: „Normalerweise bleibe ich unter Druck cool. Aber hier habe ich mich erst nach 50 oder 60 Punkten beruhigt. Davor habe ich bei jedem Ball gezittert.“

Gestartet war Luca Brecel mit einem überzeugenden 3:0 über Stuart Bingham. Schon da hatte der Belgier zwei Centuries gespielt. Anschließend spielte er dann 2:2 gegen Ryan Day. Ben Woollaston hatte zum Auftakt Ryan Day mit 3:1 geschlagen. Anschließend verlor er aber mit 1:3 gegen Stuart Bingham, so dass er vor dem abschließenden Match gegen Brecel die etwas schlechtere Ausgansposition hatte. Stuart Bingham verspielte seine Siegchance, als er in seinem dritten Spiel gegen Ryan Day nicht über ein 2:2 hinaus kam. Bingham belegte am Ende den dritten Platz vor Day.

