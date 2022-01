Snooker

Masters 2022: Geplant? Yan Bingtao zeigt herrliches Cross-Double in Runde eins gegen Mark Williams

Beim Masters 2022 zeigt der Chinese Yan Bingtao in Runde eins gegen Mark Williams ein herrliches Cross-Double. Ob er dieses geplant hatte, oder ein "Shot to nothing" eher im Vordergrund stand, weiß nur der Chinese selbst - immerhin bleibt Weiß nach dem Locherfolg ideal für eine Safety liegen.

00:00:32, vor 15 Minuten