Murphy wieder überzeugend, während Un-Nooh und O’Sullivan ausgeschieden sind

Murphy trifft nun auf Brandon Sargeant, dem gegen Ali Carter ein aufsehenerregendes Comeback gelang. Der Captain hatte eine 63 vorgelegt, aber Neu-Profi Sargeant kämpfte sich zurück. Nach einer 61 verschoss er aber den letzten schwarzen Ball. Beim nachfolgenden Safe-Spiel bekam Carter jedoch einen Konter und Sargeant holte sich die sieben Punkte zum Sieg.

Ausgeschieden ist dagegen Titelverteidiger Thepchaiya Un-Nooh. Gegen Peter Lines fand er nie in sein Spiel. Für Lines war eine 48 die Grundlage zum 79:11-Sieg. Auch für Ronnie O’Sullivan endete das Shootout in der zweiten Runde. Gegen Billy Castle verlor er mit 30:66. Entscheidend war ein Snooker hinter Grün: O’Sullivan traf Schwarz statt Rot. Aus Ball in Hand machte Castle dann das entscheidende Break von 43 Punkten.

Zwei weitere Centuries sahen die Fans am Samstag. Für das erste sorgte Xiao Guodong. Der zweimalige Finalist spielte bei seinem Sieg über Ashley Hugill eine 101. Jak Jones schaffte gegen Jordan Brown gar eine 107. Möglich waren sogar 134 Punkte und damit das höchste Break bei diesem Turnier, aber er verschoss Gelb.

Die atemberaubende Aufholjagd von Mark Williams am Nachmittag wurde nicht belohnt: Etwa eineinhalb Minuten vor dem Frameende lag der Waliser gegen Ashley Carty noch mit 0:47 hinten, doch dann hetzte er bei seinem Comeback-Versuch um den Tisch herum. Nach 36 Punkten allerdings foulte er Schwarz. Carty gewann mit 54:36. Auch Kurt Maflin vergab bei seinem 28:30 gegen Lei Peifan eine Comeback-Chance, als er in letzter Sekunde Braun verschoss.

Für das Top-Break am Nachmittag hatte Anthony McGill mit einer 72 gesorgt. In einem Duell ehemaliger Shootout-Champions schlug er Dominic Dale mit 83:17. Ross Bulman brachte das 42:26 gegen Andrew Pagett erst in den Schlussminuten in trockene Tücher. Matthew Stevens dagegen agierte zu ungeduldig und lochte so keinen einzigen Ball; Mike Dunn konnte sich auf seine Safeties verlassen und schlug den Waliser mit 47:0.

Der Spielplan der dritten Runde am Sonntagnachmittag (14:00 Uhr)

Zhou Yuelong - Jack Lisowski

Liang Wenbo - Anthony McGill

Ashley Carty - Mike Dunn

Anthony Hamilton - Ross Bulman

Brandon Sargeant - Shaun Murphy

Lyu Haotian - Soheil Vahedi

Aaron Hill - Craig Steadman

Jak Jones - Peter Lines

Barry Hawkins - Ben Woollaston

Jamie Clarke - Li Hang

Zhang Anda - Xiao Guodong

Yan Bingtao - Dean Young

Ian Burns - Michael Holt

Luo Honghao - Billy Joe Castle

Lei Peifan - Mei Xi Wen

Sunny Akani - Joe Perry

Alle Ergebnisse der zweiten Runde

Aaron Hill - Kyren Wilson 55 - 11

Liam Highfield - Dean Young 0 - 61

Jamie Clarke - Lu Ning 53 - 38

Anthony Hamilton - David Gilbert 62 - 50

Lyu Haotian - Mark Davis 57 - 25

Thor Chuan Leong - Yan Bingtao 15 - 70

Lei Peifan - Kurt Maflin 30 - 28

Andrew Higginson - Zhou Yuelong 8 - 73

David Lilley - Barry Hawkins 8 - 72

Tian Pengfei - Sunny Akani 16 - 39

Soheil Vahedi - Daniel Wells 42 - 2

Andrew Pagett - Ross Bulman 26 - 42

Mike Dunn - Matthew Stevens 47 - 0

Dominic Dale - Anthony McGill 17 - 83

Ian Burns - Chang Bingyu 49 - 43

Mark Williams - Ashley Carty 36 - 54

Thepchaiya Un-Nooh - Peter Lines 11 - 79

Ali Carter - Brandon Sargeant 63 - 68

Xiao Guodong - Ashley Hugill 101 - 4

Luo Honghao - Igor Figueiredo 100 - 19

Liang Wenbo - Martin O'Donnell 53 - 44

Jack Lisowski - Fraser Patrick 54 - 44

Zhang Anda - Ken Doherty 62 - 19

Nigel Bond - Mei Xi Wen 23 - 58

Billy Joe Castle - Ronnie O'Sullivan 66 - 30

Li Hang - Chen Feilong 40 - 28

Elliot Slessor - Michael Holt 2 - 62

Ryan Day - Joe Perry 39 - 44

Jak Jones - Jordan Brown 111 - 1

Zhao Xintong - Ben Woollaston 46 - 64

Craig Steadman - Chris Wakelin 52 - 26

Alex Ursenbacher - Shaun Murphy 19 - 86