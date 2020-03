Mit einem 3:2 Über den Österreicher Andreas Ploner hat Lukas Kleckers das Achtelfinale beim zehnten und letzten Event der Challenge Tour erreicht.

Damit kann er nicht mehr von dem Platz für das direkt vergebene Profiticket verdrängt werden. Vor ihm steht in der Rangliste noch immer Ashley Hugill, aber der ist als Sieger des WSF Open bereits für die Maintour qualifiziert. Die nächsten acht Spieler in der Rangliste hinter Kleckers spielen bei den Playoffs ein weiteres Profi-Ticket aus.

Großer Erfolg: Kleckers schlägt Robertson

Lukas Kleckers hatte das achte Turnier der Challenge Tour gewonnen. Bei den restlichen acht Events stand er immerhin drei Mal im Halbfinale. Erstmals hatte der Essener sich 2017 für die Maintour qualifiziert; damals hatte er das Ticket auf der Q School gelöst. Nach zwei Jahren aber hatte er seinen Platz wieder verloren, weil er es in der Rangliste nicht weit genug nach oben geschafft hatte. Bei seinem ersten Turnier als Profi hatte er beim Riga Masters 2017 Neil Robertson geschlagen und die Runde der letzten 32 erreicht.

Bei allen folgenden Turnieren dieser Saison scheiterte er aber in der ersten Runde. In seiner zweiten Saison überstand er zwar sechs Mal die erste Runde, doch das reichte nicht. Seinen vorübergehenden Abschied von der Profitour besiegelte Yan Bingtao, der den Deutschen in der ersten Runde der WM-Qualifikation 2019 mit 10:3 schlug.

Darum bin ich optimistisch bei Kleckers

Ich bin optimistisch, dass Lukas sich bei seinem zweiten Anlauf auf der Maintour besser etablieren kann als beim ersten. Gerade die Tatsache, dass er die Rückkehr über die Rangliste der Challenge Tour geschafft hat, gibt Anlass zu diesem Optimismus. Um den Platz zu holen, musste er nämlich nicht nur ein paar gute Tage erwischen, sondern er musste über die gesamte Saison hinweg gut und erfolgreich spielen.

Das spricht für eine erheblich größer gewordene Konstanz. Auch ist mir aufgefallen, dass er sehr viele Decider gewonnen hat; nicht zuletzt auch den fünften Frame gegen Andreas Ploner, bei dem es dann ja wirklich um alles ging. Das spricht für eine gewachsene Stabilität. Früher ist er zwar oft gut in die Matches gestartet, wurde dann aber bei zunehmendem Druck schwächer.

Kleckers' Biss verdient Respekt

Lukas Kleckers wäre nicht der erste, dem eine Profi-Pause gut getan hat. Prominentestes Beispiel ist sicherlich Neil Robertson. Der ist bei seinem ersten Anlauf auf der Maintour auch gescheitert. Nachdem er dann aber zurückgekehrt ist, da hat er sich nicht nur etabliert, sondern ist sogar durchgestartet und mittlerweile Triplecrown-Champion. So weit vorausdenken sollte Lukas aber nicht. Jetzt geht es erst einmal darum, die nächsten zwei Jahre zu nutzen, seinen Platz zu behalten.

Ich freue mich aufrichtig für Lukas über seinen Erfolg; ich weiß, wie hart er dafür gearbeitet hat. Seine ersten zwei Jahre auf der Tour waren nun nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Dann den Biss zu behalten und weiter hart an sich zu arbeiten verdient Respekt. Umso größer ist jetzt aber auch die Vorfreude darauf, dass Lukas einige Tage die Weltmeisterschaft gemeinsam mit mir kommentieren wird. Das wird interessant.

