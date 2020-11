Bei der UK Championship werden die Paarungen nicht gelost. Stattdessen geht man streng nach der Setzliste vor: Die Nummer eins trifft in der ersten Runde auf die Nummer 128, die Nummer zwei auf die Nummer 127 und so weiter. Die 16 besten Spieler treffen also auf die 16 vermeintlich schwächsten Akteure. Sollte kein Problem für das Spitzenpersonal sein, möchte man denken.

Dem ist aber nicht so. Auch über diese längere Distanz gibt es Außenseitersiege. So verpassten im Vorjahr zwei Top-16-Spieler die zweite Runde, vor zwei Jahren waren es gar drei, darunter auch Mark Selby als die Nummer eins. In diesem Jahr hat es derartige Überraschungen nicht gegeben, und eine Reihe von Matches waren ziemlich einseitig. Das ist ja auch in den sozialen Medien durchaus kritisiert worden.

Um die Logik dieses Setzsystems zu verstehen, muss man einen Blick auf die Geschichte der UK Championship werfen. Die galt ja durchaus mal als eine Art Mini-WM. Mit der Verkürzung der Distanzen vor einigen Jahren (angeblich auf Betreiben der BBC) ist dieser Nimbus zwar zum Teil verloren gegangen, aber es ist noch immer ein herausragendes Turnier und der Titel ist einer, den jeder Spieler unbedingt in seinem Lebenslauf aufführen will. Da sollen sich die Anforderungen von Runde zu Runde steigern und am Ende sollen die Besten der Besten unter sich sein.

Dass es in der ersten Runde eben immer auch diese einseitigen Matches gibt, war früher nie ein Problem. Da gab es nämlich keine Fernseh-Übertragung der ersten Runde.

Eurosport zeigte erstmals die erste Runde von UK Championship

Die breite Öffentlichkeit nahm allenfalls die Ergebnisse wahr, aber man konzentrierte sich auf den "echten" Start mit der zweiten Runde. Das war in diesem Jahr erstmals anders, weil wir nun bei Eurosport auch diese erste Runde übertragen haben.

Man kann natürlich über das Setzsystem diskutieren. Man kann über die Tischverteilung diskutieren. Für beides ist übrigens die World Snooker Tour verantwortlich. Man kann auch darüber diskutieren, ob eine TV-Übertragung der ersten Runde sinnvoll ist. Ich persönlich bin ja immer ein Freund davon, den Snookersport in seiner ganzen Breite abzubilden. Dies ist eine Möglichkeit, dies TV-kompatibel zu tun.

Für die allgemeine Öffentlichkeit, die nur an großen Namen interessiert ist, hat man die Top-Namen. Die anderen, die tieferes Interesse haben, sehen auch mal neue Gesichter. Und für Leute wie Jamie Curtis-Barrett oder Leo Fernandez war der Auftritt auf der großen Bühne ein echtes Highlight. Ich habe mich für sie gefreut.

Ab jetzt aber, daran kann es keinen Zweifel geben, werden wir zunehmend ausgeglichenere Matches erleben. Das werden, davon bin ich überzeugt, Snooker-Feiertage. Und darauf freue ich mich natürlich auch riesig.

Herzliche Grüße

Ihr / Euer Rolf Kalb

