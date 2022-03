In der Folgezeit lochte der Holt nur noch zwei Rote. Higgins dagegen überzeugte auf der ganzen Linie und stürmte mit Breaks von 121, 54 und 69 Punkten in die nächste Runde. Dort kommt es zum schottischen Duell zwischen Higgins und Graeme Dott. Der „Pocket Dynamo“ setzte sich gegen Jackson Page mit 5:2 durch. Zweimal war Page in Führung gegangen, doch nach dem 1:2 gewann Dott mit einem Top-Break von 135 Punkten vier Frames in Folge.

Amateur-Weltmeister Si Jiahui bewies mit seinem 5:1 über Tom Ford einmal mehr seine Klasse. Breaks von 60, 50, 93, 50 und 68 Punkten spielte Si auf dem Weg zu seinem Sieg.

Ad

Zuvor war in Antalya die Runde der letzten 64 beendet worden. Judd Trump biss sich dabei nach hartem Kampf mit 5:3 gegen Chris Wakelin durch. Fast drei Stunden dauerte das Duell. Trump musste sich mit einem mageren Top-Break von 47 Punkten begnügen. Wakelin schaffte zwar eine 113, aber in den entscheidenden Momenten war das Matchplay von Trump überlegen. So auch im achten Frame, der in einem packenden Safe-Duell auf die Farben entschieden wurde.

Turkish Masters "Was für ein Fluke!" Williams mit ganz viel Dusel VOR 9 STUNDEN

Trump trifft nun auf Liang Wenbo. Der stoppte Joe Perry nur drei Tage nach dessen Triumph bei den Welsh Open mit 5:2. Matthew Stevens feierte mit seinem 5:3 seinen ersten Sieg seit sieben Jahren über Mark Williams. Jack Lisowski gewann bei seinem 5:4 über Martin O’Donnell die letzten beiden Frames auf Schwarz. Mark Allen scheiterte dagegen knapp mit 4:5 an Jak Jones.

Turkish Masters 110 Punkte! Trump startet brillant in Turkish Masters VOR 21 STUNDEN