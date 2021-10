Judd Trump schien gegen Mark Allen einem schnellen Sieg entgegenzustreben. Die ersten beiden Frames holte der Titelverteidiger dank Breaks von 100 und 91 Punkten. Im dritten Durchgang gelang Allen zwar eine 60, aber als er dann Rot verschoss räumte Trump bis Pink zum 3:0 ab. Im vierten Durchgang führte Trump bereits mit 53:17, als das Blatt sich wendete. Mit einer 41er-Clearance holte Allen den Frame auf Schwarz.

Ähnlich lief der fünfte Frame ab, wobei Mark Allen mit einem Fluke da viel Glück hatte. Von hinten kommend schaffte er auf Schwarz das 2:3. Danach spielte der Lokalmatador viel stärker, während Trump vermehrt Fehler machte. So holte Allen, der im siebten Frame sogar eine Total Clearance von 126 Punkten schaffte, am Ende fünf Frames in Folge und steht zum ersten Mal bei seinem Heimatturnier im Halbfinale. Für Trump ist dagegen der Traum geplatzt, die Alex Higgins Trophy zum vierten Mal in Folge zu gewinnen.

Shaun Murphy war gegen Ricky Walden dank Breaks von 106 und 102 Punkten auf 3:1 davongezogen; Walden hatte zwischenzeitlich mit einer 81 auf 1:2 verkürzt. Nach dem Interval legten sie bei ihrem Breakfestival noch einmal zu. Erst holte Walden mit Serien von 98, 84 und 70 Punkten drei Frames in Folge, doch Murphy erzwang mit einer 82 den Decider. Da aber machte Walden mit einer 91 wieder kurzen Prozess.

David Gilbert startete gegen John Higgins, der danach eine zu harte Pomeranze beklagte, brillant mit Breaks von 79 und 69 Punkten. Doch Higgins hielt mit einer 81 und einer 64 dagegen, so dass es zum Interval 2:2 stand. Nach der Pause übernahm der Schotte dank einer 64 sogar erstmals die Führung. Danach wurden die Frames umkämpfter. Higgins zeigte nicht das Niveau der letzten Tage, aber seine Allround-Qualitäten stachen auch so. Im achten Frame hatten beide gute Chancen. Die Entscheidung fiel erst, als Higgins Grün mit einem langen Vorbänder lochte und dann Braun und Blau folgen ließ.

Yan Bingtao geriet gegen Mitchell Mann nie in Gefahr. Der Masters-Champion hatte die ersten beiden Frames dominiert. Im dritten Durchgang gelang Mann dann eine 53, aber Yan fing ihn trotzdem noch ab. Nachdem er dann auch den umkämpften vierten Frame gewonnen hatte beendete er das Match mit einem Break von genau 100 Punkten.

