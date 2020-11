Snooker

Northern Ireland Open: O'Sullivan feiert souveränen Sieg

Weltmeister Ronnie O'Sullivan hat sich in der zweiten Runde beim Northern Ireland Open keine Blöße gegeben und ist souverän in die Runde der letzten 32 eingezogen. Der Engländer behielt bei seinem 4:1-Erfolg über seinen Landsmann Elliot Slessor die Oberhand und gewann im dritten Anlauf zum ersten Mal gegen Slessor. In Runde drei trifft O'Sullivan auf Matthew Stevens.

