Im ersten Frame hatte Judd Trump noch eine dünne Rote in die Mitte verschossen. Die Quittung war eine 75 zum 1:0 für Gerard Greene. Auch in der Folgezeit spielte der gebürtige Nordire gut, aber Trump steigerte sich deutlich und ließ nichts mehr anbrennen. "Ich habe die entscheidenden Bälle gelocht", analysierte der Titelverteidiger im Anschluss im Eurosport-Studio . Mit Breaks von 49, 105, 55 und 88 Punkten stürmte er zum Sieg.

Ronnie O’Sullivan dominierte die ersten beiden Frames gegen Jamie O’Neill. Mit einem Top-Break von 60 Punkten ging er mit 2:0 in Führung. O’Neill legte dann zwar mit einer 66 den Grundstein zu seinem einzigen Framegewinn, aber in der Folgezeit holte er keinen Punkt mehr. Mit einer 57 fand O’Sullivan in die Erfolgsspur zurück und beendete das Match mit einer brillanten 125 aus einem ganz schweren Bild heraus.