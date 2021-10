Snooker

Northern Ireland Open - Decider-Drama: Higgins lässt Rot liegen - Allen bestraft das gnadenlos

Drama im Finale der Northern Ireland Open: John Higgins lässt beim Stand von 8:8 in den Frames im Decider Rot leichtfertig liegen und ermöglicht Mark Allen so noch einmal die Rückkehr an den Tisch. Der Lokalmatador lässt sich nicht zweimal bitten, räumt den Tisch bis zur letzten Schwarzen ab und gewinnt damit das Turnier. Das Publium in Belfast rastete im Anschluss aus. Das Finale im Video.

00:04:32, vor 7 Minuten